Михаил Боярский заявил, что «Спартаку» не стоит мечтать о чемпионстве

Российский актер Михаил Боярский после матча 24-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между «Зенитом» и «Химками» заявил, что столичному «Спартаку» не нужно мечтать о победе, сообщил «Спорт-Экспресс».

Игра сине-бело-голубых с химчанами окончилась со счетом 2:0 в пользу «Зенита», написала «Газета.ru».

«„Спартак“ может не грезить о чемпионстве. Даже если бы мы проиграли, я бы все равно сказал, что нечего красно-белым грезить», — подчеркнул звездный болельщик.

После 24 туров РПЛ подопечные Сергея Семака заняли лидерскую позицию, набрав 51 очко. Они на четыре балла обошли московский «Спартак».