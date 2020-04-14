Михаил Бердин: жду своего шанса в НХЛ

По словам голкипера, за прошедший сезон он приобрел колоссальный опыт и добавил во многих аспектах, так как провел много матчей на уровне Американской хоккейной лиги.

«Я вижу, куда мне дальше расти, и считаю, что я пока все делаю правильно. Жду своего шанса в НХЛ», — подчеркнул спортсмен.

Он добавил, что если бы не видел себя в «Виннипеге», то даже не играл бы в Америке, а вернулся бы в Россию.

«Для меня либо НХЛ, либо КХЛ», — обозначил хоккеист.