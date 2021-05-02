Мичков стал пятым среди россиян по голам на юниорских ЧМ по хоккею

Нападающий юниорской хоккейной сборной России 16-летний Матвей Мичков вышел на пятое место среди россиян по количеству голов на юниорских чемпионатах мира. Для этого ему потребовалось провести четыре матча.

В матче против сборной Чехии Мичков оформил хет-трик и увеличил общее число заброшенных шайб до девяти. Лидирует по этому показателю форвард Александр Овечкин с 23 шайбами на ЮЧМ, сообщила «Газета.ru».

Как сообщалось ранее, сборная России в четвертом матче группового этапа победила команду Чехии с разгромным счетом 11:1. Победа над чехами стала самой крупной в истории противостояния команд на юниорских чемпионатах мира, отметили в Федерации хоккея России.

Юниорский чемпионат мира проходит в американских городах Фриско и Плейно (штат Техас). Турнир завершится 6 мая. В чемпионате участвуют игроки не старше 18 лет. Действующим чемпионом мира является сборная Швеции. В своей группе российские юниоры уже обыграли шведов в овертайме, уступили сборной Финляндии по буллитам, а также разгромили команду Германии со счетом 6:1.