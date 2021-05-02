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    02 мая 2021, 09:11

    Мичков стал пятым среди россиян по голам на юниорских ЧМ по хоккею

    Ольга Назаркина

    Нападающий юниорской хоккейной сборной России 16-летний Матвей Мичков вышел на пятое место среди россиян по количеству голов на юниорских чемпионатах мира. Для этого ему потребовалось провести четыре матча.

    Мичков стал пятым среди россиян по голам на юниорских ЧМ по хоккею

    В матче против сборной Чехии Мичков оформил хет-трик и увеличил общее число заброшенных шайб до девяти. Лидирует по этому показателю форвард Александр Овечкин с 23 шайбами на ЮЧМ, сообщила «Газета.ru».

    Как сообщалось ранее, сборная России в четвертом матче группового этапа победила команду Чехии с разгромным счетом 11:1. Победа над чехами стала самой крупной в истории противостояния команд на юниорских чемпионатах мира, отметили в Федерации хоккея России.

    Юниорский чемпионат мира проходит в американских городах Фриско и Плейно (штат Техас). Турнир завершится 6 мая. В чемпионате участвуют игроки не старше 18 лет. Действующим чемпионом мира является сборная Швеции. В своей группе российские юниоры уже обыграли шведов в овертайме, уступили сборной Финляндии по буллитам, а также разгромили команду Германии со счетом 6:1.