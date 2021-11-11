Мичков побил рекорд Третьяка и стал самым молодым хоккеистом в истории сборных России и СССР

В состав сборной России по хоккею включили нападающего Матвея Мичкова. Он оказался самым молодым хоккеистом за всю историю существования национальной команды.

Мичков дебютировал как игрок сборной в возрасте 16 лет и 11 месяцев, уточнило РИА «Новости».

В Хельсинки с 11 по 14 ноября проходит первый в сезоне этап Евротура — Кубок Карьяла. Российская сборная в четверг играет с командой из Финляндии.

До Матвея Мичкова самым молодым игроком сборной считали голкипера Владислава Третьяка. Впервые за национальную команду он сыграл в возрасте 17 лет семи месяцев и восьми дней. Вторым был Александр Овечкин, который дебютировал в возрасте 17 лет 11 месяцев и 15 дней.

В сезоне-2018/19 Мичков набрал 109 очков в 26 матчах Открытого чемпионата Москвы по хоккею. Его результат перебил бомбардирский рекорд Овечкина. В сезоне-2020/21 молодой человек стал лучшим снайпером МХЛ по голам для хоккеистов до 17 лет с 38 шайбами в 56 играх. С юношеской сборной Матвей Мичков также победил и стал самым результативным игроком на зимней юношеской Олимпиаде 2020 года.