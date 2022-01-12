Международный турнир по гольфу пройдет в подмосковном клубе «Москоу Кантри Клаб»

В июле 2022 года в Московской области состоится международный турнир по гольфу под названием «Сборная Мира» — «Сборная Сильных фигур». Его организаторами стали ГлавУпДК при МИД России, оргкомитет фестиваля «Сильные фигуры» и загородный клуб «Москоу Кантри Клаб».

В соревнованиях примут участие представители дипмиссий, профессиональные гольфисты из разных стран, а также любители — члены клуба «Сильные фигуры».

По окончании этого мероприятия пройдет турнир по керлингольфу и панельная дискуссия «Спортивное партнерство».

«Мы рады, что одно из ярчайших событий российского гольфа — турнир „Сильные фигуры“ — пройдет в нашем клубе. В знаковом клубе, который стал не только первым профессиональным в нашей стране, но и во всей Восточной Европе. Нам близка миссия организаторов фестиваля — развитие гольфа, его популяризация», — сказала гольф-директор «Москоу Кантри Клаб» Мария Баженова.

Она выразила надежду на то, что участники соревнований по достоинству оценят подготовку поля в подмосковном клубе и насладятся его красотой. Баженова напомнила, что дизайном поля занимался Роберт Трент Джонс.

С момента создания «Москоу Кантри Клаб» принимает самые престижные профессиональные соревнования — European Tour, Challenge Tour, European Seniors Tour. В 2018 году в клубе прошел главный гольф-турнир года в России — VTB Russian Open Golf Championship (Senior), призовой фонд составил 500 тысяч долларов.

Международный фестиваль «Сильные фигуры» проводится ежегодно, начиная с 2019 года. В программе фестиваля — турниры по гольфу, шахматам, керлингольфу. В соревнованиях участвуют олимпийские чемпионы, дипломаты, известные государственные деятели.