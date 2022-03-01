Международный союз конькобежцев отстранил Россию и Белоруссию от соревнований

Российские и белорусские конькобежцы отстранены от участия в официальных международных соревнованиях. Об этом сообщил Международный союз конькобежцев (ISU).

«До дальнейшего уведомления спортсмены, относящиеся к Союзу конькобежцев России и Союзу конькобежцев Белоруссии, не выступят в международных соревнованиях. Решение вступает в силу немедленно», — написано в заявлении ISU.

Исполком Международного олимпийского комитета сообщил, что рекомендовал всем федерациям отстранить от участия в официальных соревнованиях российских и белорусских спортсменов.

Ранее также Международная федерация футбола (FIFA) и Союз европейских футбольных ассоциаций (UEFA) отстранили сборную России и отечественные клубы от участия во всех турнирах под своей эгидой.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля начал специальную военную операцию на Украине с целью демилитаризации и денацификации.

Накануне в Белоруссии российская и украинская стороны провели первый раунд переговоров. Второй раунд пройдет в ближайшие дни.