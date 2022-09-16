IBU продлил отстранение Союза биатлонистов России | 360°

Спорт 16 сентября 2022, 14:05 Поделиться Telegram

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Viber IBU продлил отстранение Союза биатлонистов России Международный союз биатлонистов сохранил отстранение СБР на голосовании в Австрии РИА Новости

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Международный союз биатлонистов (IBU) сохранил отстранение Союза биатлонистов России (СБР). Такое решение поддержали своими 40 делегатов на конгрессе Зальцбурге, сообщил ТАСС.

Против отстранения высказался один человек, четверо делегатов воздержались, а один голос признали недействительным.

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Союз биатлонистов России ранее назвал лицемерными и политизированными рекомендации исполкома IBU по продлению отстранения российских и белорусских спортсменов от международных соревнований, сообщали «Известия».

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Исполком IBU в марте приостановил членство СБР и Белорусской федерации биатлона. В организации тогда заявили, что национальные федерации якобы нарушили гуманитарные обязательства, которые есть в уставе союза.

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