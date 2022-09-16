IBU продлил отстранение Союза биатлонистов России | 360°

Все новости

Спецоперация

16 сентября 2022, 14:24

Штаб украинского центра спецопераций «Юг» уничтожили под Очаковом

Эксклюзив

16 сентября 2022, 14:23

НАТО решил затянуть конфликт на Украине, чтобы «вскрыть» Россию

Реклама

Важное

16 сентября 2022, 14:18

Украинские военные открыли огонь по береговой линии Энергодара вблизи ЗАЭС

Спецоперация

16 сентября 2022, 14:15

Следком возбудил уголовное дело по факту гибели прокурора ЛНР

Подмосковье

16 сентября 2022, 14:05

Более 600 тысяч банок и бутылок собрали ученики Подмосковья с начала года

Спорт

16 сентября 2022, 14:05

IBU продлил отстранение Союза биатлонистов России

Подмосковье

16 сентября 2022, 14:01

Реконструкцию очистных сооружений в Звенигороде начнут весной — Воробьев

Мир

16 сентября 2022, 14:01

Лидеры ШОС заявили о недопустимости вмешательства в дела стран под предлогом борьбы с терроризмом

Мир

16 сентября 2022, 14:00

Германия пригрозила Польше пересмотреть границы в ответ на требование репараций

Спорт

16 сентября 2022, 14:05

IBU продлил отстранение Союза биатлонистов России

Международный союз биатлонистов сохранил отстранение СБР на голосовании в Австрии

Читать 360tv в

Международный союз биатлонистов (IBU) сохранил отстранение Союза биатлонистов России (СБР). Такое решение поддержали своими 40 делегатов на конгрессе Зальцбурге, сообщил ТАСС.

Против отстранения высказался один человек, четверо делегатов воздержались, а один голос признали недействительным.

Реклама

Союз биатлонистов России ранее назвал лицемерными и политизированными рекомендации исполкома IBU по продлению отстранения российских и белорусских спортсменов от международных соревнований, сообщали «Известия».

Реклама

Исполком IBU в марте приостановил членство СБР и Белорусской федерации биатлона. В организации тогда заявили, что национальные федерации якобы нарушили гуманитарные обязательства, которые есть в уставе союза.

Биатлон

0

0

0

0

0

0

Реклама

Реклама