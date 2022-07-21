Международный горный ультрамарафон пройдет в ЯНАО

Полярный ультрамарафон «ТрансУрал» состоится в Ямало-Ненецком автономном округе. На данный момент осталось лишь 20 свободных мест. Об этом сообщил «Север-Пресс».

Такое мероприятие в регионе пройдет уже в четвертый раз. В этом году оно состоится с 17 по 21 августа. В нем примут участие сильнейшие спортсмены из разных городов России и зарубежья. Самая сложная дистанция рассчитана на 136 километров. Кроме того, можно выбрать маршрут продолжительностью от восьми до 52 километров.