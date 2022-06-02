Международный форум юных олимпийцев прошел в Москве

Международный форум юных олимпийцев — 2022, организованный Олимпийским комитетом России, прошел в Москве. В нем приняла участие и тульская делегация, написала Тульская служба новостей.

Тульскую область на форуме представили воспитанники СШОР «Спортивная гимнастика», члены Тульской региональной федерации спортивной гимнастики и члены сборной команды региона: Максим Меркулов, Елизавета Рахманова и тренер Зинаида Роля.

Цель мероприятия — установление взаимоотношений между юными спортсменами из дружественных стран. В нем приняли участие спортсмены по олимпийским видам спорта в возрасте от 14 до 18 лет.