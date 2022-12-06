Спорт 06 декабря 2022, 00:01 Международный фестиваль спорта «Сильные фигуры» отпразднует свой первый юбилей Евгений Ковтун: фестиваль спорта «Сильные фигуры» отпразднует пятилетие в 2023 году Unsplash

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Спортивный фестиваль «Сильные фигуры» в 2023 году отпразднует свой первый юбилей. С момента проведения первого турнира пройдет пять лет, сообщил «360» организатор международного первенства Евгений Ковтун.

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«В следующем году фестиваль „Сильные фигуры“ отпразднует свой первый юбилей — пять лет с момента нашего создания и проведения первого турнира. В этом году фестивали прошли в Москве, Екатеринбурге, Московской и Владимирской областях. „Сильные фигуры“ — это, прежде всего, турниры по гольфу и шахматам, однако мы стали уделять время и другим видам спорта», — отметил он.

В рамках фестиваля провели турнир по теннису в формате Pro-Am, а также продолжают развивать новую спортивную дисциплину — керлингольф. Впервые в стране прошла матчевая встреча по гольфу Сборная России — Сборная мира. Она стала главным событием года, а провели ее в Подмосковье.

«Встреча получилась очень упорной и интересной. Играли в четырех разных форматах. Матч закончился со счетом 10:5 в пользу Сборной России. В некоторых флайтах была зафиксирована ничья, а в двух — победители были выявлены последними ударами», — рассказал Ковтун.

Организаторам фестиваля поручили не только увеличить количество турниров, но и придать им международный статус. Сейчас они ведут переговоры с федерациями, чтобы включить новые виды спорта. Ковтун пообещал провести в 2023 году турнир по русскому бильярду в формате Pro-Am.