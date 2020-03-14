Международные соревнования в России могут отменить из-за коронавируса

Международная федерация дзюдо уже приняла решение об отмене соревнований в России. Матыцин уточнил, что его «готовили до последнего момента на всех уровнях», но к решению Федерации в итоге отнеслись с уважением, «потому что во главу угла должны быть поставлены интересы спортсменов, здоровье спортсменов».

Также министр уверен, что в России спортсменам будет обеспечена необходимая безопасность, если соревнования все же не отменятся.

Ранее телеканал «Царьград» передавал, что психолог прокомментировал, почему русские не боятся коронавируса. В то время как в Европе в панике раскупают продукты, в России толком никто не носит защитные маски. Он назвал это феноменом «бесстрашных русских». По словам психолога, россияне уже привыкли к различным жизненным испытаниям, а коронавирус кажется просто одним из них. Европе же, по его мнению, «не хватает этого опыта».