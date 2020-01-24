Международную гонку Ironman впервые примет Петербург

Международная гонка триатлон Ironman 70.3 Russia пройдет в Санкт-Петербурге 17–19 июля 2020 года. Россия принимает такие соревнования впервые. Приедут 10 тысяч человек из 63 стран, из них 2,5 тысячи — участники.

Первое заседание оргкомитет по подготовке и проведению триатлона состоялось 23 января. По данным издания «Невские новости», вице-губернатор Владимир Кириллов обратил внимание собравшихся в первую очередь на вопросы безопасности и организации уличного движения.

На сайте мероприятия сказано, что старт и финиш соревнования состоятся около «Газпром Арены». Плавательный этап проведут в Гребном канале, где нет течения и глубина достигает девяти метров. Велоэтап пройдет через Яхтенный мост до дамбы в сторону Кронштадта. Набор высоты за счет эстакад и мостов составит 430 метров. Беговой этап состится в парках Крестовского и Елагина островов.

Организаторы уточнили, что отбираться на чемпионат мира в Петербурге будет нельзя, но будут разыграны слоты на IRONMAN 70.3 World Championship 2021, который пройдет в американском Сент-Джордже (Юта). Если первое соревнования в России пройдет успешно, появится возможность получить лицензию на полную гонку.