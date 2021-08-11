Международная федерация гимнастики ответила на резкие высказываний Винер-Усмановой

После обвиняющих заявлений главного тренера сборной России Ирины Винер-Усмановой в адрес судейства на Олимпийских играх в Токио пресс-служба Международной федерации гимнастики (FIG) вынуждена была отреагировать. Известный тренер назвала судейский произвол на соревнованиях пощечиной всем болельщикам.

Текст сообщения приводит «Спорт-Экспресс».

«Как и во всех основных соревнованиях FIG, FIG выполняет послесоревновательный анализ. Дисциплинарный процесс открывается только в случае выявления предвзятости или неудовлетворительной работы», — сказали в пресс-службе FIG.

В финале личного многоборья Дина Аверина выиграла серебряную медаль, уступив израильской гимнастке Линой Ашрам. Она допустила во время выступления потерю ленты, но все равно взошла на пьедестал. Арина Аверина заняла четвертое место.

В групповом многоборье россиянки завоевали серебро, уступив победу гимнасткам из Болгарии.

Сборная России по художественной гимнастике впервые за четверть века осталась без золотой медали в личном многоборье на Олимпиаде.

Глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков сообщил, что комитет находится в стадии коммуникации с FIG.

«Коль скоро этот вопрос будет решаться в FIG, то один из вице-президентов ОКР Василий Титов является вице-президентом FIG, и мы надеемся, что он поможет в разрешении этого вопроса», — заявил он.

По мнению Позднякова, в первую очередь надо разобраться с судейством. Когда картина будет объективно определена, станет ясно, какие дальнейшие шаги следует предпринять.

Ранее олимпийская чемпионка Алина Кабаева назвала вопиющим случаем спорное судейство и серебряную медаль Дины Авериной.