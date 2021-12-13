Международная федерация триатлона ввела санкции против ФТР за допинг у спортсменов

Федерация триатлона России (ФТР) получила санкции от Международной федерации триатлона (World Triathlon) из-за многочисленных случаев употребления допинга спортсменами. Действие санкций продлится один год, написал RT со ссылкой на сайт World Triathlon.

ФТР не сможет принимать какие-либо мировые или европейские соревнования до конца 2022 года. Кроме того, должностные лица Федерации триатлона России должны будут уйти в отставку из любых организаций мирового триатлона и Европы сроком на один год.

Российская национальная федерация должна возместить World Triathlon все расходы, связанные с нарушениями антидопинговых правил, совершенными спортсменами и тренерами. Кроме того, ФТР должна будет выплатить компенсацию и возврат призовых денег, ранее присужденных российским триатлонистам, попавшим под санкции.