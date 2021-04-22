Международная федерация по хоккею с шайбой вновь отменила женский чемпионат мира

Чемпионат мира по хоккею среди женщин снова отменили. Данное решение приняли из-за напряженной ситуации с распространением коронавируса в Канаде. Об этом рассказал сайт inc-news.

Решение об отмене взяла на себя Международная федерация по хоккею с шайбой (ИИХФ). Временем проведения чемпионата должна была стать декада с 6 по 16 мая. Чемпионат планировался в канадских городах Галифаксе и Труро.

Ранее женский чемпионат отложили из-за пандемии в 2020 году. Если эпидемическая ситуация в этом году станет лучше, то хоккейное состязание смогут провести позже, добавили в ИИХФ.