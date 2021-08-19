Международная федерация гимнастики осталась довольна работой судей на Олимпиаде

Международная федерация гимнастики (FIG) объявила, что довольна работой судей на Олимпиаде. На несправедливое судейство жаловались российские спортсмены, которые сенсационно не смогли завоевать первые места.

Представители FIG подчеркнули, что технический комитет организации провел тщательный анализ судейства на каждом этапе соревнований по художественной гимнастике на Олимпийских играх в Токио.

«После этого процесса мы можем подтвердить, что в судейских панелях не было выявлено никаких отклонений или нарушений», — говорится в заявлении на сайте FIG.

В техническом комитете по художественной гимнастике убеждены, что рейтинги и результаты соревнований на ОИ-2020 являются справедливыми и беспристрастными.

«FIG установила строгие критерии объективного отбора наиболее квалифицированных и непредвзятых судей для Олимпийских игр, и мы довольны их работой», — добавили представители федерации.

Также в организации обратили внимание, что некоторые судьи из коллегий по художественной гимнастике получили много угроз и грубых сообщений после олимпийских соревнований. По мнению сотрудников, это является неприемлемым.

«Эти судьи пользуются нашей полной поддержкой и могут быть высоко оценены за их работу», — заключили авторы сообщения.

На Олимпийских играх в этом году Дина Аверина завоевала серебро в художественной гимнастике. До золотой медали ей не хватило всего 0,15 балла. Первое место досталось израильской спортсменке Линой Ашрам. Судейство на соревнованиях назвали несправедливым. Впервые за 25 лет Россия осталась без олимпийского золота в художественной гимнастике.