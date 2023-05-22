22 мая 2023, 15:08
Международная федерация фехтования предоставила нейтральный статус 17 российским спортсменам
Международная федерация фехтования (FIE) предоставила нейтральный статус 17 российским спортсменам и 12 специалистам. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу Федерации фехтования России (ФФР).
Отмечается, что в итоговый список не вошли призеры Олимпийских игр в Токио и спортсмены, представляющие общество ЦСКА.
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Как сообщила «Национальная служба новостей», также нейтральный статус не получили чемпионки София Позднякова, Софья Великая и Яна Егорян.
Спортсмены
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