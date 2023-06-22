Спорт 22 июня 2023, 15:17 Международная ассоциация бокса отреагировала на решение МОК лишить ее статуса Международная ассоциация бокса IBA оспорит в суде лишение признания МОК РИА «Новости»

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Лишение Международной ассоциации бокса (IBA) признания Международного олимпийского комитета посчитали незаконным. Организация решила обратиться в суд, сообщил ТАСС.

Представитель IBA сказал агентству, что ассоциация обратится по факту лишения признания в суд.

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МОК на сессии 22 июня лишил ассоциацию под руководством россиянина Умара Кремлева своего официального признания. За такое решение выступили 69 из 70 голосовавших. Несмотря на это, комитет выступил за сохранение бокса в программе Олимпиады 2024 года в Париже.

IBA лишали признания МОК в 2019 году из-за финансового кризиса. Умар Кремлев заявлял, что ассоциация выполнила все требования и готова участвовать в Олимпиадах. В 2022 году она отказалась соблюдать санкции против спортсменов из России и Белоруссии, сообщил «Царьград». Ассоциация заявила, что останется политически независимой.