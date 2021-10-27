Мэттью Кэш сменил футбольное гражданство

Защитник «Астон Виллы» Мэттью Кэш написал в Twitter, что получил польское гражданство. Теперь он будет выступать за сборную Польши, пишет «Газета.ru».

Футболист подчеркнул, что для него и для его семьи это очень важный день. Он поблагодарил всех тех, кто помог ему получить гражданство Польши.

«Время новых вызовов, я сделаю все возможное для этой страны», — добавил Кэш.

В текущем сезоне он отыграл за «Астон Виллу» девять матчей и записал в свой актив один гол. Рыночную стоимость футболиста оценивают в 22 миллиона евро.