Методистская церковь США сравнила российского голкипера с Богом

После победы в Национальной хоккейной лиге команды «Тампа-Бэй-Лайтнинг» вратарю команды россиянину Андрею Василевскому вручили Кубок Стэнли. Так ассоциация спортивных журналистов лиги определяет самого ценного игрока плей-офф.

Успех голкипера отметили в методистской церкви Флориды. На вывеске перед храмом появилась надпись «Только Бог спасает больше, чем Василевский». Снимок опубликовал сам хоккеист в Stories на своей странице в Instagram.

Источник фото: Instagram.com/stories/andreivasilevskiy88

Сайт «Аргументы и факты» напомнил, что победный матч «Тампа-Бэй-Лайтнинг» провела в ночь на четверг против команды «Монреаль Канадиенс». Встреча завершилась со счетом 1:0. Для Василевского это была пятая игра, где он не пропустил ни одной шайбы. Другие четыре «сухие матча» также были победными в кажой серии.

Андрей Василевский стал первым российским вратарем в истории НХЛ, который получил Кубок Стэнли. Престижный трофей раньше доставался еще двум россиянам Евгению Малкину из «Питтсбурга» и Александру Овечкину, выступающему за «Вашингтон».