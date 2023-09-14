14 сентября 2023, 14:11
Metaratings: форвард Эвангелос Павлидис может перейти в «Спартак»
Греческий форвард из «АЗ-Алкмаара» Эвангелос Павлидис может перейти в московский «Спартак». Об этом сообщил сайт Metaratings со ссылкой на агента футболиста.
Сообщается, что форвард готов переехать в российскую столицу, однако переход может осложнить то, что трансферное окно в чемпионате Нидерландов уже закрыто. Руководство «АЗ-Алкмаара» не сможет найти замену своему бомбардиру, написала «Свободная пресса».
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В текущем сезоне Эрдивизи Павлидис отметился пятью голами в трех матчах.
Футбол
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