Спорт 14 сентября 2023, 14:11 Metaratings: форвард Эвангелос Павлидис может перейти в «Спартак»

Читать 360tv в

Греческий форвард из «АЗ-Алкмаара» Эвангелос Павлидис может перейти в московский «Спартак». Об этом сообщил сайт Metaratings со ссылкой на агента футболиста.

Сообщается, что форвард готов переехать в российскую столицу, однако переход может осложнить то, что трансферное окно в чемпионате Нидерландов уже закрыто. Руководство «АЗ-Алкмаара» не сможет найти замену своему бомбардиру, написала «Свободная пресса».

Реклама

В текущем сезоне Эрдивизи Павлидис отметился пятью голами в трех матчах.