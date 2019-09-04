Место притяжения горожан. Поле стадиона «Заря» обновят в Краснознаменске

В Краснознаменске отремонтируют после на стадионе «Заря». Сейчас газон на спортивной арене в плачевном состоянии — его не меняли 17 лет.

За годы эксплуатации искусственное покрытие, которое использовали и зимой, и летом, успело прийти в негодность. Сама трава почти полностью стерта, а кое-где и вовсе образовались метровые разрывы, оголившие песок и щебень.

Источник фото: телеканал «360»

Администрация арены пыталась устранить проблемы своими силами, но теперь косметический ремонт не имеет смысла — необходим капитальный. У активистов Краснознаменска уже разработан проект по укладке нового газона, установке современной системы подогрева и дренажа.

«Я знаю, насколько в маленьком городе важно иметь стадион. Вижу, что еще и хоккейную площадку, ледовый каток закрытый ребята хотят иметь. Дело в том, что с точки зрения эффективности использования поле с подогревом и лед — они компенсируют друг друга, и, конечно, идеально, если бы мы сделали и одно и второе», — отметил губернатор региона Андрей Воробьев.

Источник фото: пресс-служба губернатора МО

Сотни тысяч растений за день. Как пройдет акция «Наш лес. Посади свое дерево» в Подмосковье Подробнее

Спортивная арена, по словам местных жителей, является местом притяжения для всех горожан. Здесь работает футбольная секция, а также занимаются воспитанники школ и детского сада почти со всего военного городка. Кроме того, общественники рассказали, что в администрации области прорабатывается вопрос о выделении земли на котельную и новый детский сад на территории городского округа.