Место, где растут чемпионы. Как работает школа бокса имени Александра Поветкина в Чехове

Школа бокса имени Александра Поветкина в Чехове открылась чуть меньше месяца назад, но ее воспитанники уже становятся победителями и призерами соревнований. О том, как тренируются будущие чемпионы и об условиях работы, именитый спортсмен рассказал главе региона Андрею Воробьеву во время эфира на телеканале «360».

О нехватке спортивных секций, в частности бокса, местные жители в начале года рассказали губернатору. Андрей Воробьев пообещал помочь, и в начале сентября школа распахнула свои двери для всех желающих. Звездный наставник — чемпион мира Александр Поветкин – поделился первыми итогами работы школы.

Богатые традиции и именитые наставники. Школу бокса имени Александра Поветкина открыли в Чехове Подробнее

«Благодаря вам открыли новый зал, общей площадью 500 квадратных метров. Тренировочная часть зала — 300 квадратных метров. У нас сейчас тренируются 160 детей. Спортзал оснащен самым передовым оборудованием. У нас хорошие тренеры — шесть человек. Так что я думаю, у здесь будут расти новые чемпионы», — отметил Александр Поветкин.

Недавно воспитанники школы были на межрегиональном турнире в Лотошино, где заняли шесть первых мест и два вторых. Андрей Воробьев поблагодарил чемпиона мира и весь тренерский состав за профессионализм и поддержку юных спортсменов.

«Я хотел поблагодарить вас и весь тренерский состав за то, что школу поддерживаете, свою альма-матер. Потому что там много ребят, там работают профессионалы. Это же специальное дело — готовить детей в этом непростом виде спорта. Я когда посещал, видел, какое огромное значение для ребят имело ваше и Дениса Лебедева появление. Я хочу поблагодарить вас и профессиональных тренеров», — подчеркнул губернатор.

По словам Поветкина, старый зал тоже работает, там тренируются дети.

Глава региона отметил, что школа бокса в Чехове — одна из лучших в России. А также поблагодарил министра спорта Московской области Романа Терюшкова за проделанную работу.