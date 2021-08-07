Аргентинский футболист Лионель официально завершил переговоры с самым титулованным футбольным клубом Франции «Пари Сен-Жермен». Об этом написал на своей странице в Twitter брат владельца «ПСЖ» Халифа бен Хамад Аль-Тани.

К посту он прикрепил изображение Месси в футболке команды и добавил, что подробности будут позже.

На днях стало известно, что «Барселона» не смогла продлить контракт с Месси из-за условий высший футбольной лиги Испании и гонораров, которые запросил нападающий.

Спортивный обозреватель Мохамед Бухафси накануне предположил, что аргентинец может перейти в «Пари Сен-Жермен». Футбольный эксперт Андрей Малосолов в беседе с «360» заявил, что уход Месси из «Барселоны» — это огромная имиджевая потеря для каталонцев. По его словам, форвард мог покинуть стан «Барсы» из-за конфликта с президентом клуба Жоаном Лапортой.