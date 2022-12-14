14 декабря 2022, 00:23
Месси стал рекордсменом сборной Аргентины по числу забитых на ЧМ голов
Месси забил 96 голов за сборную Аргентины
Аргентинский футболист Лионель Месси забил за сборную Аргентины 96 голов. Последний — в первом тайме полуфинального матча ЧМ-2022 против сборной Хорватии.
Месси хорошо выступил и на чемпионате мира по футболу, который проходит в Катаре. Нападающий сборной Аргентины 13 декабря забил 11-й гол на чемпионатах мира и обогнал в списке лучших бомбардиров команды на мировых первенствах Габриэля Батистуту.
Реклама
В полуфинальном матче против Хорватии, который прошел во вторник, Месси открыл счет в игре. Встреча закончилась со счетом 3:0 в пользу аргентинцев. Хорваты потеряли шанс продолжить борьбу в финале. Теперь Аргентина встретится с победителем матча Франция — Марокко, который состоится 14 декабря.
Реклама
Ранее сообщалось, что в нескольких крупных городах Голландии власти отменили показ матча Франция — Марокко из-за возможных беспорядков.
Футбол
Реклама
Реклама