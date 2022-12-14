Спорт 14 декабря 2022, 00:23 Месси стал рекордсменом сборной Аргентины по числу забитых на ЧМ голов Месси забил 96 голов за сборную Аргентины YouTube

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Аргентинский футболист Лионель Месси забил за сборную Аргентины 96 голов. Последний — в первом тайме полуфинального матча ЧМ-2022 против сборной Хорватии.

Месси хорошо выступил и на чемпионате мира по футболу, который проходит в Катаре. Нападающий сборной Аргентины 13 декабря забил 11-й гол на чемпионатах мира и обогнал в списке лучших бомбардиров команды на мировых первенствах Габриэля Батистуту.

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В полуфинальном матче против Хорватии, который прошел во вторник, Месси открыл счет в игре. Встреча закончилась со счетом 3:0 в пользу аргентинцев. Хорваты потеряли шанс продолжить борьбу в финале. Теперь Аргентина встретится с победителем матча Франция — Марокко, который состоится 14 декабря.

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Ранее сообщалось, что в нескольких крупных городах Голландии власти отменили показ матча Франция — Марокко из-за возможных беспорядков.