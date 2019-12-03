  • Месси в шестой раз стал обладателем Золотого Мяча-2019

    03 декабря 2019, 00:56

    Анастасия Кукова

    Обладателем «Золотого мяча», который по версии французского журнала France Football вручается лучшему игроку года, в шестой раз стал нападающий «Барселоны» Лионель Месси. Он признан самым успешным игроком в истории футбола.
    Месси в шестой раз стал обладателем Золотого Мяча-2019

    Церемония состоялась 2 декабря в Париже. Вторым стал защитник «Диверпуля» Вирджил ван Дейк, третьим — Криштиану Роналду.

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