Месси в шестой раз стал обладателем Золотого Мяча-2019

Обладателем «Золотого мяча», который по версии французского журнала France Football вручается лучшему игроку года, в шестой раз стал нападающий «Барселоны» Лионель Месси. Он признан самым успешным игроком в истории футбола.

Церемония состоялась 2 декабря в Париже. Вторым стал защитник «Диверпуля» Вирджил ван Дейк, третьим — Криштиану Роналду. СМИ раскрыли имя обладателя «Золотого мяча» Подробнее Защитник туринского «Ювентуса» Маттейс де Лигт получил награду как лучший молодой (до 21 года) футболист. Полузащитник «Рейна» и сборной США Меган Рапино удостоилась звания лучшей футболистки.