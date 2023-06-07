Спорт 07 июня 2023, 19:45 Месси станет игроком американского клуба «Интер Майами» — СМИ Журналист Кастильо: карьера футболиста Месси продолжится в «Интер Майами» РИА «Новости»

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Аргентинский нападающий Лионель Месси согласился на предложение перейти в американский футбольный клуб «Интер Майами». Об этом журналист аргентинской радиостанции Radio Continental Эрнан Кастильо сообщил в Twitter.

«Месси отказался от больших денег, которые мог бы заработать, перейдя в клуб из Саудовской Аравии. <…> Он обо всем договорился с клубом „Интер Майами“ и будет играть за них. Это принятое решение», — заявил Кастильо.

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Футбольный клуб «Интер Майами» предложил 35-летнему спортсмену договор на три года. После заключения соглашения Месси станет самым высокооплачиваемым игроком MLS.

Французский клуб «Пари Сен-Жермен» объявил об уходе Месси после окончания нынешнего сезона, аргентинец играл за парижскую команду с лета 2021 года, писали «Известия».

В составе ПСЖ игрок провел 74 матча в разных турнирах и отличился 32 забитыми мячами. Месси дважды становился чемпионом Франции и один раз победил в суперкубке страны.

Чемпион мира по футболу в составе сборной Аргентины, Месси ранее сообщил об уходе из ПСЖ в конце сезона. В составе клуба он провел последний матч 3 июня.