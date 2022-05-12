Месси стал самым высокооплачиваемым спортсменом мира по версии Forbes

На сайте журнала Forbes появился рейтинг самых высокооплачиваемых спортсменов мира. Об этом сообщило ИА НСН.

Рейтинг возглавил нападающий «ПСЖ» и аргентинской сборной Лионель Месси. С мая прошлого года по май нынешнего он заработал около 130 миллионов долларов.

На второй позиции оказался баскетболист Леброн Джеймс. Его доход составил более 121 миллиона долларов.

Тройку замкнул бомбардир сборной Португалии и «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду, который заработал за год 115 миллионов долларов.