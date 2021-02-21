Месси стал рекордсменом «Барселоны» по числу матчей в Ла Лиге

Нападающий и капитан «Барселоны» Лионель Месси занял первое место в истории клуба по количеству проведенных матчей в Ла Лиге. Он выходил на поле 506 раз.

Аргентинец обогнал бывшего полузащитника команды Хави по количеству сыгранных за команду матчей в чемпионате страны. Матч 24-го тура с «Кадисом» стал для Месси 506-м в Примере.

Месси дебютировал за «Барселону» в матче с «Эспаньолом» 16 октября 2004 года. Тогда игра завершилась со счетом 1:0. К тому времени Хави вышел на поле 168 раз в рамках Ла Лиги.

Нынешний контракт Месси с «Барселоной» истекает в июне 2021 года. Согласно трансферному регламенту ФИФА, футболист вправе вести официальные переговоры с другими клубами, когда до конца контракта останется менее полугода. СМИ писали, что игрок может продолжить карьеру в «Пари Сен-Жермен» или «Манчестер Сити».

«Барселона» играет на «Камп Ноу» с «Кадисом» 21 февраля в матче 24-го тура Ла Лиги. Капитан клуба Лионель Месси попал в стартовый состав и вышел на поле с первых минут.

При этом Месси пока еще уступает Хави по числу проведенных матчей за «Барселону» во всех турнирах. Нынешняя игра стала для аргентинца 761-й, у Хави было 767 матчей.