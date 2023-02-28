Спорт 28 февраля 2023, 01:40 Месси стал лучшим игроком 2022 года по версии ФИФА ФИФА признала аргентинского форварда Лионеля Месси лучшим игроком 2022 года РИА «Новости»

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Международная федерация футбола (ФИФА) признала аргентинского нападающего французского клуба «Пари Сен-Жермен» Лионеля Мессии лучшим игроком 2022 года. Футболисту вручили награду на церемонии, которая прошла в Париже.

Месси в 2022 году в составе сборной Аргентины выиграл чемпионат мира в Катаре и стал лучшим игроком турнира. В ходе мирового первенства аргентинский форвард забил восемь мячей.

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В тройку финалистов лучших игроков по версии ФИФА также попали одноклубник Месси француз Килиан Мбаппе, а также французский нападающий испанского «Реала» Карим Бензема. Мбаппе стал лучшим бомбардиром турнира с девятью голами. Бензема в прошлом году вместе со своим футбольным клубом выиграл чемпионат Испании и Лигу чемпионов. Он признан лучшим бомбардиром обоих турниров.

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Месси выступает за «Пари Сен-Жермен» с лета 2021 года. Нападающий 10 раз становился чемпионом Испании с «Барселоной», за которую играл с 2003 по 2021 годы. Семь раз он был победителем Суперкубка Испании и кубка страны, четыре раза побеждал в Лиге чемпионов.

На счету 35-летнего футболиста семь «Золотых мячей» — это приз, вручаемый лучшему игроку года. Месси является лучшим бомбардиром в истории национальной команды (98 голов). В 2021 году он завоевал Кубок Америки.

Награду ФИФА в качестве лучшего игрока года Мессии получает во второй раз. По два раза награду вручали португальцу Криштиану Роналду, поляку Роберту Левандовскому. Один раз приз получил хорват Лука Модрич.

Ранее стали известны имена претендентов на награду Laureus, которую также называют спортивным «Оскаром». На награду «Спортсмен года» претендовали баскетболист Стефен Карри, пилот «Формулы-1» Макс Ферстаппен, прыгун с шестом Арман Дюплантис, теннисист Рафаэль Надаль, футболисты Лионель Месси и Килиан Мбаппе.