Спорт 27 ноября 2022, 02:16 Месси сравнялся с Марадоной по количеству забитых голов на чемпионатах мира РИА «Новости»

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Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси забил восьмой гол на чемпионатах мира. Это позволило ему догнать в списке лучших бомбардиров мировых первенств Диего Марадону.

Во время игры с командой Мексики Месси открыл счет на 64-й минуте матча второго тура группового этапа чемпионата мира в Катаре. Матч проходил на Национальном стадионе в Лусаиле. Таким образом на счету нападающего уже восемь забитых мячей на мировых первенствах.

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Ранее футболисты Аргентины уступили соперникам из Саудовской Аравии на ЧМ-2022. По словам капитана команды Лионеля Месси, это поражение не имеет никаких оправданий. Он также назвал проигрыш тяжелым ударом.

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Капитан португальской сборной Криштиану Роналду завоевал статус первого футболиста, забившего мячи на пяти чемпионатах мира. Всего ему удалось поразить ворота соперников восемь раз.

Сборная Португалии 24 ноября обыграла команду Ганы в матче первого тура группового этапа чемпионата мира в Катаре. Роналду забил гол на 65-й минуте игры. Благодаря ему футболист поставил новый рекорд.