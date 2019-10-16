Месси шестой раз получил «Золотую бутсу»

Форвард испанского футбольного клуба «Барселона» Лионель Месси стал обладателем очередной «Золотой бутсы». Этот приз вручают по итогам сезона лучшему бомбардиру среди европейских чемпионатов. Об этом сообщили в пресс-службе команды.

Торжественная церемония награждения прошла 16 октября. Дата стала символической, так как именно в этот день в 2004 году Месси первый раз вышел на футбольное поле в составе «Барселоны».

Сейчас на счету нападающего уже шесть «Золотых бутс». Последние три награды Месси получил подряд.

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За футбольный сезон-2018/19 Лионель Месси в чемпионате Испании забил 36 голов, набрав 72 очка. «Золотую бутсу» вручают ежегодно тому, кто набрал наибольшее число очков за один сезон. Чтобы определить победителя, организаторы умножают количество забитых мячей на коэффициент чемпионата.

Лионель Месси является не только обладателем этой награды. В начале осени FIFA признала его лучшим футболистом года. Кроме того, в 2008 году он получил золотую медаль Олимпийских Игр, а в 2014-м завоевал серебро на чемпионате мира в Бразилии.