Месси сделал заявление о своем будущем

Бывший форвард каталонской «Барселоны» Лионель Месси заявил, что еще не подписал контракт с «Пари Сен-Жермен». О его переходе в ПСЖ говорил президент каталонского клуба Жоан Лапорта.

«Я еще ничего не подписывал. ПСЖ — это возможность. После официального заявления со мной связались многие клубы», — сказал Месси на прощальной пресс-конференции.

Футболист не смог сдержать слез из-за своего ухода из «Барселоны».

«Я был здесь всю жизнь. С 13 лет. И вот спустя 21 год я уезжаю. С женой. С моими тремя маленькими каталонско-аргентинскими детьми. И я не могу обещать, что мы не вернемся. Потому что это мой дом», — добавил он.

Ранее «Барселона» официально объявила, что не будет заключать новый контракт с Месси. Он выступал за каталонцев с 2000 года. На его счету 10 побед в чемпионате Испании, по семь — в Кубке и Суперкубке Испании, четыре — в Лиге чемпионов, по три — в Суперкубке Европы и на клубном чемпионате мира.

В прошлом сезоне Месси провел 35 матчей в испанской Примере, забил 30 голов (три — с пенальти) и оформил девять результативных передач.