07 марта 2023, 20:07
Месси сделают главным героем мультсериала
Главным героем многосерийного анимационного фильма станет бомбардир аргентинской сборной и «Пари Сен-Жермен» Лионель Месси. Об этом сообщил RT.
Реклама
Разработкой мультсериала будет заниматься Sony Music Entertainment вместе с Leo Messi Management. Месси признался, что возможность принять участие в подобном проекте делает его счастливым, поскольку сбылась одна из его мечт. Уточняется, что в мультфильме покажут детские годы футболиста.
Футбол
Лионель Месси
Реклама
Реклама