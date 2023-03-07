Спорт 07 марта 2023, 20:07 Месси сделают главным героем мультсериала

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Главным героем многосерийного анимационного фильма станет бомбардир аргентинской сборной и «Пари Сен-Жермен» Лионель Месси. Об этом сообщил RT.

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Разработкой мультсериала будет заниматься Sony Music Entertainment вместе с Leo Messi Management. Месси признался, что возможность принять участие в подобном проекте делает его счастливым, поскольку сбылась одна из его мечт. Уточняется, что в мультфильме покажут детские годы футболиста.