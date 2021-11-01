Месси рассказал о желании вернуться в «Барселону»

Аргентинский футболист «ПСЖ» Лионель Месси заявил, что мечтает вернуться в «Барселону». Он отметил, что готов вернуться в родную команду даже в качестве спортивного директора клуба. Об этом написало издание Sport.es.

«Я всегда говорил, что буду очень счастлив, если смогу помочь клубу, чем смогу. Я хочу быть спортивным директором. Не знаю, случится ли это в „Барселоне“ или нет. Но если есть такая возможность, я хотел бы вернуться, чтобы иметь возможность помочь, так как это клуб, который я люблю, и я буду очень рад, если он и дальше будет в порядке», — процитировало слова форварда РИА ФАН.

Сейчас команда «ПСЖ», в которой играет Месси, является лидером турнирной таблицы своего первенства. Несмотря на высокое место в рейтинге, аргентинский форвард вышел на первое место Лиги 1 по количеству нереализованных ударов.