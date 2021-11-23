Месси рассказал о планах на свою дальнейшую карьеру

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Лионель Месси рассказал о своем желании вернуться в «Барселону» в том случае, если он будет полезен клубу. Об этом сообщила «Газета.ru».

Месси отметил, что всегда говорил о желании вернуться в клуб. Он назвал «Барселону» своим домом и заявил, что был бы рад помочь команде.

Лионель Месси подписал контракт с «Пари Сен-Жермен» 10 августа.

В прошлом сезоне он сыграл в 35 матчах чемпионата Испании за «Барселону». Ему удалось принести команде 30 мячей и сделать девять результативных передач.