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    23 ноября 2021, 15:16

    Месси рассказал о планах на свою дальнейшую карьеру

    Нападающий Месси заявил, что хотел бы вернуться в «Барселону»

    Арина Бобкова

    Нападающий «Пари Сен-Жермен» Лионель Месси рассказал о своем желании вернуться в «Барселону» в том случае, если он будет полезен клубу. Об этом сообщила «Газета.ru».

    Месси отметил, что всегда говорил о желании вернуться в клуб. Он назвал «Барселону» своим домом и заявил, что был бы рад помочь команде.

    Лионель Месси подписал контракт с «Пари Сен-Жермен» 10 августа.

    В прошлом сезоне он сыграл в 35 матчах чемпионата Испании за «Барселону». Ему удалось принести команде 30 мячей и сделать девять результативных передач.