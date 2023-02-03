Спорт 03 февраля 2023, 13:13 Месси рассказал, как складывались их отношения с Мбаппе после финала ЧМ-2022

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Аргентинский футболист Лионель Месси рассказал, что у него прекрасные отношения с французским коллегой Килианом Мбаппе, и их встреча в финале ЧМ-2022 по футболу ничего не изменила. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на сайт Olé.

Лионель Месси рассказала, что сам когда-то после проигрыша в финале не хотел ни с кем обсуждать этот момент. Футболист мечтал полностью абстрагироваться от любой информации. Но с Мбаппе они смогли нормально обсудить события финального матча.

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«Я тоже бывал на другой стороне, мне тоже приходилось проигрывать финал чемпионата мира, и я не хотел ничего знать о том, что произошло, ничего, что имело бы отношение к чемпионату мира в тот момент. Правда в том, что с Килианом у нас проблем нет, как раз наоборот», — рассказал Месси.

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Напомним, Лионель Месси и Килиан Мбаппе сейчас вместе выступают за клуб «Пари Сен-Жермен» в чемпионате Франции. А вот в рамках ЧМ-2022 они встретились по разные сборные баррикад. Так Месси играл за сборную Аргентины, а Мбаппе — Франции. Встреча завершилась со счетом 3:3, но в серии пенальти удача была на стороне Аргентины: сборная южноамериканской команды забила четыре мяча против двух — французской. Стоит отметить, что в игре отличился хет-триком Килиан Мбаппе. А Месси признали лучшим футболистом 2022 года.