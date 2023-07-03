Спорт 03 июля 2023, 16:12 Месси продолжит получать зарплату от «Барселоны» еще три года Президент «Барселоны» Лапорта: клуб продолжит платить зарплату Лионелю Месси до 2025 года РИА «Новости»

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«Барселона» продолжит выплачивать заработную плату аргентинскому нападающему Лионелю Месси еще до 2025 года. Об этом изданию Mundo Deportivo сообщил президент каталонского клуба Жоан Лапорта.

«У Месси была отсрочка выплаты заработной платы, которую он согласовал еще с прошлым советом директоров „Барселоны“. Эти платежи прекратятся в 2025 году», — сказал он.

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Лапорта отметил, что Месси получает оговоренную часть зарплаты стабильно и неукоснительно.

Аргентинец выступал в «Барселоне» с 2005 по 2021 год, после чего перешел во французский «ПСЖ». Вместе с клубом он десять раз выигрывал чемпионат Испании и четыре раза — Лигу чемпионов.

Ранее стало известно, что Месси продолжит игровую карьеру в американском клубе MLS «Интер Майами», одним из владельцев которого является бывшая звезда сборной Англии Дэвид Бекхэм.