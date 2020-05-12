Месси признали лучшим нападающим в истории Лиги чемпионов по соотношению матчей и голов

По данным издания, рейтинг возглавил капитан «Барсы» Лионель Месси. На его счету 114 голов в 141 игре. Его средний показатель — 0,81 гола за один матч.

На второй позиции расположился бывший форвард мадридского «Реала» и «Манчестер Юнайтед» Руд ван Нистелрой (56 голов за 73 игры, средний показатель — 0,77). Тройку лидеров замкнул бомбардир «Старой Синьоры» Криштиану Роналду (128/169 (0,76).

В топ-10 также попали поляк Роберт Левандовски — 64/86 (0,74), бразилец Неймар — 35/57 (0,61), итальянец Филиппо Индзаги — 46/81 (0,57), уругваец Эдинсон Кавани — 35/62 (0,56), аргентинец Серхио Агуэро — 39/71 (0,55), француз Карим Бензема — 64/119 (0,54) и испанец Рауль — 71/142 (0,5).

Ранее испанская Ла Лига допустила, что национальный чемпионат могут возобновить уже 12 июня. По словам президента Ла Лиги Хавьера Тебаса, все будет зависеть от распространения коронавируса.