Месси признали лучшим футболистом за последние 25 лет

Издание опубликовало рейтинг на своем сайте.

На втором месте находится форвард итальянского «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду. На третьем месте расположился Зинедин Зидан, экс-хавбек «Ювентуса», испанского «Реала» и национальной команды Франции. На данный момент он является тренером.