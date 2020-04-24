Месси признали лучшим футболистом за последние 25 лет
Лионель Месси, нападающий испанского футбольного клуба «Барселона», признан лучшим игроком за последние 25 лет по версии FourFourTwo. Об этом сообщил RT.
Издание опубликовало рейтинг на своем сайте.
На втором месте находится форвард итальянского «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду. На третьем месте расположился Зинедин Зидан, экс-хавбек «Ювентуса», испанского «Реала» и национальной команды Франции. На данный момент он является тренером.