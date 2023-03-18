Спорт 18 марта 2023, 03:09 Месси пришлось досрочно оставить тренировку «ПСЖ» Лионель Месси покинул тренировку «ПСЖ» из-за дискомфорта в мышце РИА «Новости»

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Футболисту французского «ПСЖ» Лионелю Месси пришлось досрочно покинуть тренировку команды. Это произошло из-за дискомфорта в мышце, сообщило издание Get French Football News.

Участие аргентинца в матче Лиги 1 стоит под вопросом. Напомним, ранее появилась информация о том, что Месси ушел с тренировки из-за недовольства тренером Кристофом Галтье.

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По данным СМИ, клуб и Месси так и не достигли договоренностей в условиях продления контракта игрока. Футболист потребовал повышения зарплаты, которая была бы соизмерима с окладом Килиана Мбаппе.

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Рассматриваются два варианта продолжения сотрудничества: активация пункта об автоматическом продлении контракта на год или заключение нового контракта на один сезон. Текущий контракт Месси завершится летом 2023 года. В нынешнем сезоне аргентинец провел 31 игру.

Международная федерация футбола (ФИФА) ранее назвала аргентинского нападающего французского клуба «Пари Сен-Жермен» Лионеля Мессии лучшим игроком 2022 года. Футболист получил престижную награду на церемонии в Париже.

В 2022 году Месси в составе сборной Аргентины стал чемпионом мира в Катаре, его назвали лучшим игроком турнира. В ходе мирового первенства аргентинский форвард смог забить восемь мячей.