Месси позвали в московский «Спартак»

Лионель Месси с 1 июля переходит в статус свободного агента. Этим воспользовался «Спартак», чтобы в шутку пригласить легендарного футболиста в свои ряды, написал Newinform.

«Пришло наше время сделать шаг. Вперед», — написали в Twitter-аккаунте московского ФК. Вряд ли капитан «Барселоны» и сборной Аргентины согласится играть за «Спартак», но с каким клубом он заключит контракт в итоге — пока неизвестно. Месси не удалось продлить контракт с «Барселоной» из-за финансовых разногласий.