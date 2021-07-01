facebook_pixel
    01 июля 2021, 14:29

    Месси позвали в московский «Спартак»

    Полина Гребенщикова

    Лионель Месси с 1 июля переходит в статус свободного агента. Этим воспользовался «Спартак», чтобы в шутку пригласить легендарного футболиста в свои ряды, написал Newinform.

    Месси позвали в московский «Спартак»

    «Пришло наше время сделать шаг. Вперед», — написали в Twitter-аккаунте московского ФК.

    Вряд ли капитан «Барселоны» и сборной Аргентины согласится играть за «Спартак», но с каким клубом он заключит контракт в итоге — пока неизвестно. Месси не удалось продлить контракт с «Барселоной» из-за финансовых разногласий.