Месси поставил рекорд

В гостевом матче группового этапа Лиги чемпионов испанский клуб «Барселона» обыграл чешскую «Славию» со счетом 2:1. Игра проходила на домашнем стадионе «Славии» в Праге.

Нападающий «Барселоны» на третьей минуте матча забил мяч в ворота, чем помог своей команде выиграть. Этот гол стал для аргентинского футболиста первым в нынешнем розыгрыше.

По данным статистического портала Opta, Лионель Месси забивает голы в 15 сезонах турнира подряд. Он поставил рекорд и стал первым игроком в истории, который добился такого результата.

Как отмечает РБК, «Славия» является 33-й командой, в чьи ворота известный бомбардир Месси забил гол в матче Лиги чемпионов. В этом показателе ему удалось сравняться с форвардом итальянского «Ювентуса» Криштиану Роналду и бывшим нападающим мадридского «Реала» Раулем Гонсалесом. В настоящий момент на счету Лионеля Месси 114 голов в Лиге чемпионов.