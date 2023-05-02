Спорт 02 мая 2023, 23:19 Месси отстранили от игр и тренировок на 2 недели без сохранения зарплаты RMC Sport: ПСЖ отстранил Месси на 2 недели из-за самовольного отъезда в Саудовскую Аравию РИА «Новости»

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Французский футбольный клуб «Пари Сен-Жермен» отстранил своего звездного нападающего Лионеля Месси от матчей на две недели. Это связано с тем, что футболист уехал в Саудовскую Аравию и не предупредил об этом руководство клуба, сообщила местная радиостанция RMC Sport.

В течение этого времени Месси не будет участвовать в тренировках и получать зарплату. Футболист пропустит два матча своей команды на чемпионате Франции. Первая игра пройдет 7 мая против «Труа». Вторая — 13 мая против «Аяччо».

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Ранее в СМИ появилась информация, что в понедельник Месси покинул расположение «Пари Сен-Жермен» и улетел в Саудовскую Аравию. Футболист занимает должность посла этой страны по туризму и мог уехать туда с деловой целью. Однако многим не понравилось поведение спортсмена и руководство оценило его действия как серьезный проступок.

В этом сезоне нападающий сыграл за «Пари Сен-Жермен» 37 матчей, в которых забил 20 голов.

Ранее появилась информация, что Месси планирует покинуть французский клуб из-за сокращения зарплаты и вернуться в «Барселону».