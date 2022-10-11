Месси стал первым из сотни лучших футболистов | 360°

Спорт 11 октября 2022, 15:58 Поделиться Telegram

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Viber Месси стал первым из сотни лучших футболистов FourFourTwo: Месси занял первое место в рейтинге лучших футболистов всех времен

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Первое место в рейтинге 100 самых лучших футболистов всех времен издания FourFourTwo досталось нападающему «ПСЖ» Лионелю Месси. Второе место ушло Диего Марадоне.

В тройку лучших также попал игрок «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду, написал сайт kp.ru.

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В даноном рейтинге оказались и фамии представителей сборной СССР — это голкипер Лев Яшин и нападающий Олег Блохин. В списке также присутствуют имена таких выдающихся футболистов как Пеле, Зинедин Зидан, Йохан Кройфф, Джордж Бест, Франц Беккенбауэр, Роналдо и другие.

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