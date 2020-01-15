Месси: особое соперничество с Роналду сохранится навсегда

По словам аргентинца, особое соперничество с португальцем сохранится навсегда. При этом он заметил, что непросто поддерживать на протяжении долгого времени определенный уровень игры и соперничества.

По данным издания, Роналду обошел Месси по количеству хет-триков в клубной карьере. В его активе их 36. На счету нападающего «Барселоны» их 35.