Месси: особое соперничество с Роналду сохранится навсегда
Бомбардир «Барселоны» Лионель Месси признался, что соперничество с форвардом «Старой Синьоры» Криштиану Роналду было для него особенными и приятным. Об этом сообщила «Газета.ru» со ссылкой профильные СМИ.
По словам аргентинца, особое соперничество с португальцем сохранится навсегда. При этом он заметил, что непросто поддерживать на протяжении долгого времени определенный уровень игры и соперничества.
По данным издания, Роналду обошел Месси по количеству хет-триков в клубной карьере. В его активе их 36. На счету нападающего «Барселоны» их 35.