    15 января 2020, 13:26

    Месси: особое соперничество с Роналду сохранится навсегда

    Артур Блянихов

    Бомбардир «Барселоны» Лионель Месси признался, что соперничество с форвардом «Старой Синьоры» Криштиану Роналду было для него особенными и приятным. Об этом сообщила «Газета.ru» со ссылкой профильные СМИ.

    По словам аргентинца, особое соперничество с португальцем сохранится навсегда. При этом он заметил, что непросто поддерживать на протяжении долгого времени определенный уровень игры и соперничества.

    По данным издания, Роналду обошел Месси по количеству хет-триков в клубной карьере. В его активе их 36. На счету нападающего «Барселоны» их 35.