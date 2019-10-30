Месси оказался результативнее Роналду на клубном уровне

На счету аргентинца 608 забитых мячей в 695 матчах. Благодаря дублю, который он осуществил в игре с «Вальядолидой», Месси обошел португальца. В активе Роналду 606 голов в 813 встречах.

На уровне национальных сборных нападающий «Ювентуса» оказался результативней. Роналду поразил ворота соперников 95 раз в 162 играх. Месси удалось это сделать 68 раз в 136 матчах.