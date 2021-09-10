Месси оформил хет-трик в отборочном туре ЧМ по футболу

Сборная Аргентины обыграла команду Боливии со счетом 3:0 в матче отборочного раунда чемпионата мира по футболу. Все голы забил Лионель Месси.

Встреча проходила в Аргентине. Капитан сборной Лионель Месси сделал хет-трик, забив голы на 14, 65 и 89-й минутах. В результате за свою карьеру футболист забил 79 голов за национальную команду, что позволило ему превзойти результат бразильца Пеле, у которого за свою сборную было забито 77 голов. Месси стал рекордсменом по числу мячей, забитых за южноамериканскую сборную.

В следующем матче аргентинцы встретятся с командой Парагвая 7 октября.

В турнирной таблице южноамериканского отбора на чемпионат мира по футболу 2022 года лидируют бразильцы, за ними идут аргентинцы, третьи — уругвайцы, четвертые — эквадорцы и пятые — колумбийцы.

Лучшие четыре команды выйдут напрямую в финальную часть чемпионата мира. Сборная, занявшая пятое место, будет играть в стыковых матчах с представителями других конфедераций.