Спорт 04 мая 2023, 23:03 Месси обозначил условие, при котором он вернется в «Барсу»

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Бомбардир «Пари Сен-Жермен» Лионель Месси поставил боссам «Барселоны» условие, при выполнении которого он готов вернуться в стан каталонской команды. Об этом сообщило ИА НСН со ссылкой на иностранные СМИ.

По данным информагентства, футболист потребовал от «Барсы» вернуть ему 10-й номер, под которым он ранее выступал. Однако нынешний владелец «десятки» Ансу Фати отказывается уступать ему этот номер, поэтому с возвращением аргентинца могут возникнуть проблемы.

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Месси играл за «сине-гранатовых» до 2021 года, затем перешел в «ПСЖ» на правах свободного агента. В нынешнем сезоне бомбардир провел с парижской командой 37 матчей. Он записал в свой актив 20 голов и отметился 19 результативными передачами.