Спорт 03 декабря 2022, 23:18 Месси обошел Марадону по числу голов на чемпионатах мира Месси обогнал Марадону по количеству голов за сборную Аргентины на чемпионатах мира РИА «Новости»

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Аргентинский нападающий Лионель Месси впервые забил гол в плей-офф чемпионатов мира. Этот мяч стал его девятым на подобных соревнованиях и помог обойти Диего Марадону в списке лучших бомбардиров мировых первенств.

Сборная Аргентины встретилась 1/8 финала чемпионата мира в Катаре с командой Австралии. Месси открыл счет в матче на 35-й минуте. На счету футболиста стало девять забитых мячей на мировых первенствах. Он обошел легенду аргентинского футбола — экс-форварда Диего Марадону — и вышел на второе место рейтинга. Рекорд национальной сборной на мундиалях принадлежит Габриэлю Батистуте, в активе которого 10 голов.

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Легендарный футболист Диего Марадона умер 25 ноября 2020 года на 61-м году жизни. Его именем назвали стадион итальянского «Наполи». В составе этой команды он стал чемпионом Италии и обладателем Кубка УЕФА.

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Первой сборной, вышедшей в 1/4 финала мундиаля, стала команда Нидерландов. Футболисты обыграли США со счетом 3:1. Американская сборная после поражения завершила свое выступление на чемпионате.